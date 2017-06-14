«Тамбов» расторг трудовые соглашения с тремя игроками
Футбольный клуб «Тамбов» расторг трудовые соглашения с тремя игроками. Это голкипер Александр Баженов, защитник Святослав Шабанов и полузащитник Александр Зяблов. Таким образом, футболисты покидают «Тамбов» и становятся свободными агентами.
Руководство клуба искренне благодарит игроков за совместную работу и весомый вклад в успехи команды, желает им дальнейших успехов на жизненном пути и успешного продолжения спортивной карьеры.
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