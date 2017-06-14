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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30074289/
14 июня 2017, 18:16 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Тамбов» расторг трудовые соглашения с тремя игроками

Футбольный клуб «Тамбов» расторг трудовые соглашения с тремя игроками. Это голкипер Александр Баженов, защитник Святослав Шабанов и полузащитник Александр Зяблов. Таким образом, футболисты покидают «Тамбов» и становятся свободными агентами.

Руководство клуба искренне благодарит игроков за совместную работу и весомый вклад в успехи команды, желает им дальнейших успехов на жизненном пути и успешного продолжения спортивной карьеры.

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Ярцев: «Тамбов» решил задачу на сезон, будущее клуба в руках руководства региона

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Клуб «Тамбов» уже решил задачу на сезон — остаться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), а выступление команды в следующем сезоне зависит от руководства Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тамбовского клуба Георгий Ярцев.
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