Клуб ФНЛ «Енисей» подписал контракт с вратарем Чепчуговым
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Красноярский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» подписал контракт с бывшим вратарем московского ЦСКА Сергеем Чепчуговым. Об этом сообщает
пресс-служба «Енисея».
Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два года.
Чепчугов был игроком ЦСКА с 2010 по 2017 год. Всего в составе армейцев он провел 28 матчей, в которых пропустил 33 мяча. Голкипер является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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