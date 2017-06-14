Число игроков, покинувших «Факел», достигло 18-ти
13 июня ряды «Факела» решил покинуть ещё один футболист. После трёх лет выступлений в составе команды уйти решил лучший бомбардир «Факела» всех трёх прошедших сезонов Михаил Бирюков.
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Видимо, что-то случилось...
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Нападающий, у которого истёк срок действия личного контракта с клубом, принял предложение перейти в «Ротор-Волгоград» и уже перебрался в расположение волжского клуба.
Бирюков стал 18-м футболистом, покинувшим «Факел» по окончании прошедшего сезона. До этого команду по истечении контрактов покинули вратари Александр Саутин, Александр Кобзев и Виталийс Мельниченко, защитники Дмитрий Иванов, Виталий Шахов, Иван Дранников, Павел Степанец, Дмитрий Тихий, Михаил Багаев и Георгий Бурнаш, полузащитники Александр Трошечкин, Иван Нагибин, Евгений Захаров и Виктор Свежов, нападающие Руслан Болов, Никита Саталкин и Александр Касьян.
ФК «Факел» благодарит всех парней за совместную работу и желает успешного продолжения футбольной карьеры в новых командах!
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