Фурсенко: Кержаков будет совмещать работу в «Зените» и учебу
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Нападающий Александр Кержаков со следующего сезона будет совмещать работу в «Зените» и учебу. Об этом журналистам сообщил президент петербургского футбольного клуба Сергей Фурсенко.
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Контракт 34-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня.
«Кержакову нужно сейчас учиться. Думаю, он будет совмещать работу в клубе и учебу», — сказал Фурсенко.
Кержаков является воспитанником академии «Зенита» и играл за основную команду в 2001—2006 годах и с 2010 года по настоящее время. Ранее он неоднократно высказывал желание стать спортивным директором по окончании карьеры игрока и в прошедшем сезоне ездил по этому поводу на стажировку в испанские «Реал» и «Севилью».
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