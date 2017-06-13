Владислав Радимов: «Почему покинул “Зенит-2”? Пока без комментариев»
Владислав Радимов не стал объяснять причины, по которым покинул «Зенит-2».
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее стало известно, что его на посту главного тренера сменит Анатолий Давыдов.
— Почему покидаете «Зенит-2»?
— Пока без комментариев.
— Когда можно будет узнать причины?
— Позвоните через недельку. (Виталий АЙРАПЕТОВ).
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