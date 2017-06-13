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13 июня 2017, 21:21 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Владислав Радимов: «Почему покинул “Зенит-2”? Пока без комментариев»

Владислав Радимов не стал объяснять причины, по которым покинул «Зенит-2».

Владислав <span class=error>Радимов</span> не стал объяснять причины по которым покинул Зенит-2. Увеличить
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Ранее стало известно, что его на посту главного тренера сменит Анатолий Давыдов.

— Почему покидаете «Зенит-2»?

— Пока без комментариев.

— Когда можно будет узнать причины?

— Позвоните через недельку. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

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