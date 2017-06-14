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14 июня 2017, 9:45 | Футбол: Первый дивизион | РИА "Воронеж"

Воронежский «Факел» покинул самый результативный нападающий

Михаил Бирюков отправился в волгоградский «Ротор».

Нападающий Михаил Бирюков ушел из «Факела», подтвердили в клубе во вторник, 13 июня. Форвард провел тренировку с воронежской командой 12 июня, но после этого принял решение покинуть клуб. Нападающий продолжит карьеру в «Роторе», с которым тренируются два других экс-игрока «Факела», защитник Иван Дранников и вратарь Александр Кобзев.

Михаил Бирюков выступал за «Факел» с лета 2014 года. На протяжении трех сезонов подряд он был лучшим бомбардиром клуба. Вместе с «Факелом» Михаил Бирюков выиграл первенство зоны «Центр"-14/15, в двух последующих сезонах он становился одним из самых результативных форвардов ФНЛ.
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