Воронежский «Факел» покинул самый результативный нападающий

Нападающий Михаил Бирюков ушел из «Факела», подтвердили в клубе во вторник, 13 июня. Форвард провел тренировку с воронежской командой 12 июня, но после этого принял решение покинуть клуб. Нападающий продолжит карьеру в «Роторе», с которым тренируются два других экс-игрока «Факела», защитник Иван Дранников и вратарь Александр Кобзев.

Михаил Бирюков выступал за «Факел» с лета 2014 года. На протяжении трех сезонов подряд он был лучшим бомбардиром клуба. Вместе с «Факелом» Михаил Бирюков выиграл первенство зоны «Центр"-14/15, в двух последующих сезонах он становился одним из самых результативных форвардов ФНЛ.