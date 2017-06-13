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13 июня 2017, 15:51 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Крылья Советов» в составе 21 человека начали сборы в Сербии

«Крылья Советов» успешно добрались до Сербии, где будут готовиться к сезону-2017/18 ФНЛ.

Крылья Советов успешно добрались до Сербии где будут готовиться к сезону-2017/18 <span class=error>ФНЛ</span>. Увеличить
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Об этом сообщает пресс-служба клуба. В распоряжении главного тренера Андрея Тихонова 21 футболист.

Вратари: Евгений Конюхов и Виталий Шильников.

Защитники: Сергей Божин, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Милан Родич.

Полузащитники: Евгений Башкиров, Вячеслав Зинков, Срджан Мияйлович, Алан Чочиев, Геннадий Киселёв.

Нападающие: Сергей Корниленко, Илья Визнович, Павел Кудряшов.

Также в расположении самарской команды сейчас находятся вратари Артём Леонов и Артём Смирнов, защитники Кирилл Гоцук и Михаил Тихонов, полузащитники Олег Ланин, Азер Алиев и Павел Голышев.

Голкипер «Крыльев» Гиоргий Лория в данный момент восстанавливается после травмы, а защитник Шелдон Бато находится в расположении сборной Тринидада и Тобаго.

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Новости Первого дивизиона

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