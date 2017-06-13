В первой тренировке «Факела» приняли участие 12 новых игроков
12 июня завершилась короткая отпускная пора у футболистов и тренеров «Факела».
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На небольшом организационном собрании главный тренер «Факела» Павел Гусев рассказал игрокам о планах по подготовке к новому сезону: команда проведёт три цикла в рамках сбора, каждый из которых будет состоять из пяти тренировочных дней и контрольной игры на шестой день. 17 июня «Факел» сыграет с курским «Авангардом», 24 июня — с белгородским «Энергомашем», на 1 июля соперник
В первой тренировке «Факела» приняли участие сразу 12 прибывших на просмотр футболистов. Занятие прошло на одном из натуральных полей базы в Тенистом, длилось час и 20 минут и включило в себя разминку, растяжку, работу в квадратах и небольшую двустороннюю игру, в которой условные «старожилы» уступили «новичкам» со счётом 1:3.
В ближайшие два дня футболисты будут работать в режиме одноразовых тренировок и параллельно проходить углубленное медицинское обследование.
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