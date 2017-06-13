Баляйкин и Голышев покинули ФК «Томь», Гвинейский находится на просмотре в «Спартаке-2»

В понедельник «Томь» начала подготовку к новому сезону, который проведет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В составе не оказалось сразу несколько игроков, выступавших за команду в премьер-лиге в прошлом сезоне.

«У Чуперки, Баляйкина, Голышева закончились контракты, они свободные агенты и сами ищут себе работу. Мы, может быть, и хотели бы оставить их в своей команде, но сейчас мы даже не можем регистрировать новых игроков из-за запрета со стороны Российского футбольного союза. Осипов, мягко говоря, не готов для ФНЛ, да, он играл в РФПЛ, но это была необходимость, сейчас на его позиции есть игроки сильнее. У Гвинейского закончился контракт и он поехал на смотрины в «Спартак-2», — рассказал Киселев.

Собеседник ТАСС сообщил, что защитник Антон Митирев находится на просмотре у новичка премьер-лиги «СКА-Хабаровска». Туда же на просмотр, по информации ТАСС, отправился и Баляйкин.

Голышев, по информации ТАСС, находится на просмотре в «Крыльях Советов», которые также вылетели из премьер-лиги по итогам сезона, и в ближайшее время может подписать с самарским клубом контракт.

«На Пугина рассчитываем»

Киселев прояснил ситуацию с полузащитником Алексеем Пугиным и хорватским защитником Анте Пульичем, которые не явились на сбор вовремя. «У Алексея контракт с футбольным клубом, но по ряду обстоятельств он остался дома. Мы на него рассчитываем. Про Анте Пульича вдаваться в подробности не хочу, это его семейные дела», — сказал он.

В зимний перерыв «Томь» из-за долгов по зарплате вынуждена была расстаться с большей частью стартового состава, поэтому во второй части сезона с учетом запрета на регистрацию игроков клуб вынужден был обходиться в основном игроками молодежного состава.

Все вышеперечисленные игроки регулярно играли за команду во второй части прошедшего сезона: Голышев провел 16 игр, Баляйкин — 19, Чуперка — 18, Осипов — 10, Гвинейский — восемь, Митирев — 13, Пугин — 21, Пульич — 10.

Ранее стало известно, что состав томичей покинули полузащитник Артем Попов (25 матчей в прошедшем сезоне) и вратарь Алексей Солосин (12).