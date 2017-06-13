Баляйкин и Голышев покинули ФК «Томь», Гвинейский находится на просмотре в «Спартаке-2»
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Томский футбольный клуб «Томь» покинули в связи с истечением срока контракта пять игроков — полузащитники Евгений Баляйкин, Валерий Чуперка, Павел Голышев и Никита Гвинейский, а также защитник Дмитрий Осипов. О ситуации с трансферами ТАСС рассказал генеральный директор томичей Руслан Киселев.
В понедельник «Томь» начала подготовку к новому сезону, который проведет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В составе не оказалось сразу несколько игроков, выступавших за команду в
«У Чуперки, Баляйкина, Голышева закончились контракты, они свободные агенты и сами ищут себе работу. Мы, может быть, и хотели бы оставить их в своей команде, но сейчас мы даже не можем регистрировать новых игроков
Собеседник ТАСС сообщил, что защитник Антон Митирев находится на просмотре у новичка
Голышев, по информации ТАСС, находится на просмотре в «Крыльях Советов», которые также вылетели из
«На Пугина рассчитываем»
Киселев прояснил ситуацию с полузащитником Алексеем Пугиным и хорватским защитником Анте Пульичем, которые не явились на сбор вовремя. «У Алексея контракт с футбольным клубом, но по ряду обстоятельств он остался дома. Мы на него рассчитываем. Про Анте Пульича вдаваться в подробности не хочу, это его семейные дела», — сказал он.
В зимний перерыв «Томь»
Все вышеперечисленные игроки регулярно играли за команду во второй части прошедшего сезона: Голышев провел 16 игр, Баляйкин — 19, Чуперка — 18, Осипов — 10, Гвинейский — восемь, Митирев — 13, Пугин — 21, Пульич — 10.
Ранее стало известно, что состав томичей покинули полузащитник Артем Попов (25 матчей в прошедшем сезоне) и вратарь Алексей Солосин (12).
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