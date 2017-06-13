Владивостокский «Луч» возглавит экс-наставник его принципального соперника «СКА-Энергии»

Владивосток, 13 июня, PrimaMedia.

Главным тренером футбольного клуба «Луч-Энергия» из Владивостока станет литовский специалист, бывший наставник хабаровского «СКА-Энергии» Вальдас Иванаускас. Литовский специалист уже подтвердил подписание контракта корр. «Матч ТВ. Подтвердил его и источник ИА PrimaMedia в луче.

«Общались с исполнительным директором “Луча” Александром Голубчиковым, познакомились, обменялись мнениями, все обговорили. Думаю, на оформление документов уйдет пару дней, после чего присоединюсь к команде. Плюс в том, что я работал в Хабаровске и знаю дальневосточную специфику. Все должно получиться. В “Луче” остались всего 7 игроков? Да, предстоит в сжатые сроки строить новую команду, но я к этому готов», — рассказал Иванаускас.

Официального подтверждения и подробностей от руководства «Луча-Энергии» ИА PrimaMedia ожидает в ближайшее время.

Напомним, чуть раньше другой авторитеный сайт спортивных новостей отдал место тренера «Луча» Александру Тихоновецкому. Однако в клубе эту версию решительно отвергли.

«Александр Тихоновецкий не входил даже в расширенный список кандидатов на должность главного тренера команды. Информация, появившаяся на сайте Sports. ru, не соответствует действительности», — заявил директор клуба Александр Голубчиков.