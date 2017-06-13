«Луч-Энергия» готовится к новому сезону в Белоруссии
«Луч-Энергия» начинает предсезонный сбор в столице Белоруссии, сообщает ИА «Дейта».
Тренировочный процесс и контрольные игры будут проходить на базе ФК «Минск», а жить команда будет в отеле «Виктория Олимп». По предварительной информации на сбор должны приехать порядка 35 футболистов.
В распоряжении тренеров и игроков «Луча-Энергии» отличный спортивный комплекс, который включает в себя футбольные поля с натуральным и искусственным покрытиями. На территории отеля расположен современный тренажёрный зал.
Предсезонный сбор продлится до 7 июля — сообщает
Михаил Грач.
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