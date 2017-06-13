«Луч-Энергия» готовится к новому сезону в Белоруссии

Тренировочный процесс и контрольные игры будут проходить на базе ФК «Минск», а жить команда будет в отеле «Виктория Олимп». По предварительной информации на сбор должны приехать порядка 35 футболистов.

В распоряжении тренеров и игроков «Луча-Энергии» отличный спортивный комплекс, который включает в себя футбольные поля с натуральным и искусственным покрытиями. На территории отеля расположен современный тренажёрный зал.

Предсезонный сбор продлится до 7 июля — сообщает пресс-служба команды.

Михаил Грач.