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13 июня 2017, 5:04 | Футбол: Первый дивизион | ДЕЙТА

«Луч-Энергия» готовится к новому сезону в Белоруссии

«Луч-Энергия» начинает предсезонный сбор в столице Белоруссии, сообщает ИА «Дейта».

Тренировочный процесс и контрольные игры будут проходить на базе ФК «Минск», а жить команда будет в отеле «Виктория Олимп». По предварительной информации на сбор должны приехать порядка 35 футболистов.

В распоряжении тренеров и игроков «Луча-Энергии» отличный спортивный комплекс, который включает в себя футбольные поля с натуральным и искусственным покрытиями. На территории отеля расположен современный тренажёрный зал.

Предсезонный сбор продлится до 7 июля — сообщает пресс-служба команды.

Михаил Грач.
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Новости Первого дивизиона

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