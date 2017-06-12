Хавбек «Рубина» перешел в «Балтику»

Алишеру 23 года, азы футбола он получил в Таджикистане, а с 11 лет занимался в ДЮСШ «Локомотив» (Москва).

Свой первый профессиональный контракт Джалилов заключил с «Рубином», в составе которого дебютировал в российской премьер-лиге.

Дважды находился в аренде в «Нефтехимике». Выступая за нижнекамцев в ФНЛ, был признан лучшим молодым футболистом лиги сезона-2012/2013.