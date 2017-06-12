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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30050145/
12 июня 2017, 16:01 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Хавбек «Рубина» перешел в «Балтику»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Калининградская «Балтика» подписала полузащитника Алишера Джалилова. Контракт с хавбеком заключен по схеме «1+1».

Алишеру 23 года, азы футбола он получил в Таджикистане, а с 11 лет занимался в ДЮСШ «Локомотив» (Москва).

Свой первый профессиональный контракт Джалилов заключил с «Рубином», в составе которого дебютировал в российской премьер-лиге.

Дважды находился в аренде в «Нефтехимике». Выступая за нижнекамцев в ФНЛ, был признан лучшим молодым футболистом лиги сезона-2012/2013.

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