Хавбек «Рубина» перешел в «Балтику»
Калининградская «Балтика» подписала полузащитника Алишера Джалилова. Контракт с хавбеком заключен по схеме «1+1».
Алишеру 23 года, азы футбола он получил в Таджикистане, а с 11 лет занимался в ДЮСШ «Локомотив» (Москва).
Свой первый профессиональный контракт Джалилов заключил с «Рубином», в составе которого дебютировал в российской
Дважды находился в аренде в «Нефтехимике». Выступая за нижнекамцев в ФНЛ, был признан лучшим молодым футболистом лиги сезона-2012/2013.
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