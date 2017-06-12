В «Факеле» из отпуска вернулись 8 игроков
Как стало известно «Матч ТВ», почти все игроки «Факела», у которых закончились контракты, покинули команду. 12-го июня подготовку к новому сезону начали всего восемь футболистов из прежнего состава.
Это — защитники Максим Осипенко, Алексей Курилов, полузащитники Иван Лукьянов, Иван Соловьев и Дмитрий Каюмов, а также нападающие Артур Арустамян, Дмитрий Мичуренков и лучший бомбардир команды Михаил Бирюков.
На просмотре находится большая группа футболистов, из которых Павлу Гусеву менее чем за месяц предстоит создать новую команду.
Напомним, что первенство ФНЛ воронежцы начнут 8 июля в Астрахани матчем с «Волгарем».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter