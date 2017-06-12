В «Факеле» из отпуска вернулись 8 игроков

Это — защитники Максим Осипенко, Алексей Курилов, полузащитники Иван Лукьянов, Иван Соловьев и Дмитрий Каюмов, а также нападающие Артур Арустамян, Дмитрий Мичуренков и лучший бомбардир команды Михаил Бирюков.

На просмотре находится большая группа футболистов, из которых Павлу Гусеву менее чем за месяц предстоит создать новую команду.

Напомним, что первенство ФНЛ воронежцы начнут 8 июля в Астрахани матчем с «Волгарем».