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12 июня 2017, 14:23 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Родич отправился с «Крыльями Советов» на сборы в Сербию

Защитник «Крыльев Советов» Милан Родич отправился вместе с командой в Сербию, где самарцы будут готовиться к сезону-2017/18 ФНЛ.

Защитник Крыльев Советов Милан Родич отправился вместе с командой в Сербию где самарцы будут готовиться к сезону-2017/18 ФНЛ. Увеличить
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Всего в Сербию главный тренер Андрей Тихонов взял 21 футболиста. В «Крыльях Советов» отмечают, что с командой прибыли защитник Никола Мияйлович и нападающий Сергей Корниленко. Голкипер Георгий Лория травмирован, а защитник Шелдон Бато находится в расположении сборной Тринидад и Тобаго.

Что касается Родича, ранее сербские СМИ сообщили, что футболист близок к переходу в «Црвену Звезду».

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