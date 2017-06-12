Родич отправился с «Крыльями Советов» на сборы в Сербию

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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Всего в Сербию главный тренер Андрей Тихонов взял 21 футболиста. В «Крыльях Советов» отмечают, что с командой прибыли защитник Никола Мияйлович и нападающий Сергей Корниленко. Голкипер Георгий Лория травмирован, а защитник Шелдон Бато находится в расположении сборной Тринидад и Тобаго.

Что касается Родича, ранее сербские СМИ сообщили, что футболист близок к переходу в «Црвену Звезду».