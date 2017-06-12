Конюхов продлил контракт с «Крыльями Советов»

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Договор с 30-летним вратарём рассчитан на три года, с возможностью продления ещё на сезон. Контракт был подписан перед отлётом команды в Сербию, на сборы.

«Очень рады, что Евгений остаётся в Самаре и поможет “Крыльям” в выполнении главной задачи на сезон — возвращения в Премьер-лигу. Своей игрой и отношением к делу Евгений Конюхов завоевал доверие тренеров, руководства клуба и, конечно, любовь самарских болельщиков», — отметил генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

Голкипер Евгений Конюхов перешёл в «Крылья Советов» летом 2014 года и провёл за самарский клуб 49 матчей в ФНЛ, чемпионатах и Кубке России. В сезоне-2014/2015 стал автором рекордной «сухой» серии в 1149 минут, проведя на ноль 13 матчей в ФНЛ подряд, позже продлив свою серию и в РФПЛ. Дважды подряд (2013/2014 и 2014/2015) Евгений Конюхов признавался лучшим вратарём ФНЛ.