Конюхов продлил контракт с «Крыльями Советов»
Российский голкипер Евгений Конюхов продлил контракт с «Крыльями Советов».
Об этом сообщает
«Очень рады, что Евгений остаётся в Самаре и поможет “Крыльям” в выполнении главной задачи на сезон — возвращения в
Голкипер Евгений Конюхов перешёл в «Крылья Советов» летом 2014 года и провёл за самарский клуб 49 матчей в ФНЛ, чемпионатах и Кубке России. В сезоне-2014/2015 стал автором рекордной «сухой» серии в 1149 минут, проведя на ноль 13 матчей в ФНЛ подряд, позже продлив свою серию и в РФПЛ. Дважды подряд (2013/2014 и 2014/2015) Евгений Конюхов признавался лучшим вратарём ФНЛ.
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