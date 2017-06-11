Полузащитник Александр Шешуков продлил контракт с «Балтикой» на один год
МОСКВА, 11 июн —
Р-Спорт. Полузащитник Александр Шешуков продлил контракт с «Балтикой» на один год, сообщается на официальном сайте калининградского футбольного клуба.
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Шешуков, проведший один матч за сборную России, стал игроком «Балтики» в феврале 2017 года.
«Балтика» по итогам сезона заняла 14-е место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и сохранила прописку в первом дивизионе чемпионата России.
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