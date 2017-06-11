«Олимпиец» будет проводить домашние матчи ФНЛ в Дзержинске

Напомним, что в Нижнем Новгороде возводится одноименный стадион к ЧМ-2018, реконструируется и «Локомотив», где будут тренироваться участники мирового первенства. А «Северный», на котором раньше играл в ФНЛ «Нижний Новгород», устарел и не соответствует требованиям.

Также вне дома минимум полсезона проведет «Шинник»: ярославцы будут принимать соперников в Костроме.