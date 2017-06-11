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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30045036/
11 июня 2017, 20:07 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Олимпиец» будет проводить домашние матчи ФНЛ в Дзержинске

Новичок ФНЛ нижегородский «Олимпиец» минимум до Нового года будет проводить домашние матчи в Дзержинске. Об этом сообщил спортивный директор клуба Александр Липко.

Напомним, что в Нижнем Новгороде возводится одноименный стадион к ЧМ-2018, реконструируется и «Локомотив», где будут тренироваться участники мирового первенства. А «Северный», на котором раньше играл в ФНЛ «Нижний Новгород», устарел и не соответствует требованиям.

Также вне дома минимум полсезона проведет «Шинник»: ярославцы будут принимать соперников в Костроме.

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