Красноярский «Енисей» продлил контракты с тремя футболистами

Три футболиста — Азим Фаттулаев, Максим Васильев и Егор Иванов — будут выступать за красноярский клуб «Енисей» еще два года. Информация об этом появилась на сайте команды.

Для полузащитника Иванова нынешний сезон будет пятым в составе «Енисея», он провел более ста матчей за красноярскую команду. Полузащитник Фатуллаев будет играть четвертый сезон. На счету игрока 136 матчей и 3 гола. Защитник Максим Васильев за два года в составе команды провел 58 матчей и забил один гол.