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11 июня 2017, 9:49 | Футбол: Первый дивизион | АиФ Красноярск

Красноярский «Енисей» продлил контракты с тремя футболистами

Новые контракты с игроками подписаны на два года.

Три футболиста — Азим Фаттулаев, Максим Васильев и Егор Иванов — будут выступать за красноярский клуб «Енисей» еще два года. Информация об этом появилась на сайте команды.

Для полузащитника Иванова нынешний сезон будет пятым в составе «Енисея», он провел более ста матчей за красноярскую команду. Полузащитник Фатуллаев будет играть четвертый сезон. На счету игрока 136 матчей и 3 гола. Защитник Максим Васильев за два года в составе команды провел 58 матчей и забил один гол.
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Новости Первого дивизиона

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