В первом туре «Ротор» сыграет в Химках, а «Факел» отправится в Астрахань
Стал известен календарь первенства ФНЛ на сезон 2017/18 г. Предлагаем вашему вниманию первые два тура первенства:
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1 тур (08 июля 2017 года, суббота)
Оренбург — Тамбов
Крылья Советов —
Томь — Кубань
Химки — Ротор
Волгарь — Факел
Шинник — Зенит-2
Тюмень — Балтика
Сибирь — Спартак-2
Олимпиец — Авангард.
2 тур (15 июля 2017 года, суббота)
Авангард — Тамбов
Спартак-2 — Оренбург
Балтика — Сибирь
Енисей — Тюмень
Зенит-2 —
Факел — Шинник
Ротор — Волгарь
Кубань — Химки
Олимпиец — Крылья Советов.
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