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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30039618/
10 июня 2017, 18:43 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

В первом туре «Ротор» сыграет в Химках, а «Факел» отправится в Астрахань

Стал известен календарь первенства ФНЛ на сезон 2017/18 г. Предлагаем вашему вниманию первые два тура первенства:

Стал известен календарь первенства <span class=error>ФНЛ</span> на сезон 2017/18 г. Предлагаем вашему вниманию первые два тура первенства: Увеличить
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1 тур (08 июля 2017 года, суббота)
Оренбург — Тамбов
Крылья Советов — Луч-Энергия
Томь — Кубань
Химки — Ротор
Волгарь — Факел
Шинник — Зенит-2
Динамо-СПб — Енисей
Тюмень — Балтика
Сибирь — Спартак-2
Олимпиец — Авангард.

2 тур (15 июля 2017 года, суббота)
Авангард — Тамбов
Спартак-2 — Оренбург
Балтика — Сибирь
Енисей — Тюмень
Зенит-2 — Динамо-СПб
Факел — Шинник
Ротор — Волгарь
Кубань — Химки
Луч-Энергия — Томь
Олимпиец — Крылья Советов.

Ротор
Новости Матчи Состав Статистика
Химки
Новости Матчи Состав Статистика
Факел
Новости Матчи Состав Статистика
Волгарь
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