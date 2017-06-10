Первый матч в ФНЛ нового сезона «Луч-Энергия» проведет с командой «Крылья Советов»
Одобрен проект календаря
ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ, первый тур пройдет 8 июля.
Владивосток, 10 июня, PrimaMedia.
Общее собрание клубов Футбольной Национальной Лиги одобрило проект календаря
Расписание матчей первого тура, который пройдет 8 июля:
Олимпиец (Нижний Новгород) — Авангард (Курск).
Крылья Советов (Самара) —
Томь (Томск) — Кубань (Краснодар).
Химки —
Волгарь (Астрахань) — Факел (Воронеж).
Шинник (Ярославль) — Зенит-2 (Санкт-Петербург).
Тюмень — Балтика (Калининградская область).
Сибирь (Новосибирск) — Спартак-2 (Москва).
Оренбург — Тамбов.
До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 25 ноября.
В марте турнир возобновится 4 марта, а заключительный тур
Большая часть туров Первенства-2017/18, за исключением шести игровых дней, пройдут в выходные дни.
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