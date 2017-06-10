Первый матч в ФНЛ нового сезона «Луч-Энергия» проведет с командой «Крылья Советов»

Владивосток, 10 июня, PrimaMedia.

Общее собрание клубов Футбольной Национальной Лиги одобрило проект календаря ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017−2018 годов. В ближайшие несколько дней до окончательного утверждения календаря Российским футбольным союзом у клубов есть возможность договориться об обмене очередности домашних матчей и уведомить об этом лигу для внесения изменений в проект, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ФНЛ.

Расписание матчей первого тура, который пройдет 8 июля:

Олимпиец (Нижний Новгород) — Авангард (Курск).

Крылья Советов (Самара) — Луч-Энергия (Владивосток).

Томь (Томск) — Кубань (Краснодар).

Химки — Ротор-Волгоград

Волгарь (Астрахань) — Факел (Воронеж).

Шинник (Ярославль) — Зенит-2 (Санкт-Петербург).

Динамо-Санкт-Петербург — Енисей (Красноярск).

Тюмень — Балтика (Калининградская область).

Сибирь (Новосибирск) — Спартак-2 (Москва).

Оренбург — Тамбов.

До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 25 ноября.

В марте турнир возобновится 4 марта, а заключительный тур ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 12 мая, а переходные матчи с командами РФПЛ — на 17-е и 20 мая. Таким образом, у клубов будет лишний день на подготовку к «стыкам», поскольку Чемпионат России среди команд РФПЛ завершится 13 мая.

Большая часть туров Первенства-2017/18, за исключением шести игровых дней, пройдут в выходные дни.