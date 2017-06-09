РФС снял с «Кубани» запрет на регистрацию новых игроков, а затем вновь его наложил

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Палата по разрешению споров РФС в феврале запретила «Кубани» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед «Спартаком» по трансферному контракту о переходе Владимира Обухова. В пятницу по заявлению «Спартака» палата РФС сняла с «Кубани» запрет на регистрацию новых игроков.

«Удовлетворить заявление ФК “Спартак” о снятии запрета на регистрацию новых футболистов с ФК “Кубань”. В связи с заключением соглашения о рассрочке исполнения решения палаты РФС по разрешению споров по делу “Спартак” — “Кубань” снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с “Кубани”, наложенный в качестве обеспечительной меры», — говорится в сообщении РФС.