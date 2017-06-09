Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30035283/?
9 июня 2017, 23:13 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

РФС снял с «Кубани» запрет на регистрацию новых игроков, а затем вновь его наложил

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) по заявлению московского «Спартака» сняла запрет с краснодарской «Кубани» регистрировать новых игроков, а затем вновь наложила его из-за задолженности перед футболистами Владимиром Ильиным и Арсеном Хубуловым, сообщается на сайте РФС.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) по заявлению московского Спартака сняла запрет с краснодарской Кубани регистрировать новых игроков а затем вновь наложила его <nobr>из-за </nobr>задолженности перед футболистами Владимиром Ильиным и <span class=error>Арсеном</span> Хубуловым сообщается на сайте <span class=error>РФС</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Палата по разрешению споров РФС в феврале запретила «Кубани» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед «Спартаком» по трансферному контракту о переходе Владимира Обухова. В пятницу по заявлению «Спартака» палата РФС сняла с «Кубани» запрет на регистрацию новых игроков.

«Удовлетворить заявление ФК “Спартак” о снятии запрета на регистрацию новых футболистов с ФК “Кубань”. В связи с заключением соглашения о рассрочке исполнения решения палаты РФС по разрешению споров по делу “Спартак” — “Кубань” снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с “Кубани”, наложенный в качестве обеспечительной меры», — говорится в сообщении РФС.

Одновременно из-за задолженности перед Владимиром Ильиным и Арсеном Хубуловым палата РФС применила по отношению к «Кубани» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры и обязала краснодарский клуб выплатить игрокам задолженность по заработной плате и премиям, а также погасить проценты за задержку выплаты задолженности.

Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Вице-губернатор Краснодарского края: Финансовая ситуация в «Кубани» стабилизируется

Вице-губернатор Краснодарского края: Финансовая ситуация в «Кубани» стабилизируется

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Финансовую ситуацию в футбольном клубе «Кубань», который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), удалось стабилизировать, сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.
Еще 3 новости  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать