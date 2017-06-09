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9 июня 2017, 17:26 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Лучшим тренером сезона в ФНЛ признан Калитвинцев

Общее собрание Футбольной национальной лиги утвердило лауреатов прошедшего сезона, сообщает официальный сайт ФНЛ.

Больше всех номинаций получило московское «Динамо», ставшее победителем первенства. Лучшим тренером сезона в ФНЛ стал Юрий Калитвинцев. Лучший бомбардир турнира Кирилл Панченко, забивший 24 гола в 34 матчах, признан лучшим нападающим. Приз лучшему полузащитнику достанется Анатолию Катричу.

Лучшим вратарём сезона-2016/17 признан голкипер «Спартака-Нальчика» Антон Антипов.

Лучшим защитником турнира стал Алексей Рыбин из «Тамбова». Другой игрок «Тамбова» — защитник Марат Быстров — был признан игроком-открытием первенства.

Лучшим молодым футболистом завершившегося первенства стал полузащитник «Факела» Александр Трошечкин.

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