Лучшим тренером сезона в ФНЛ признан Калитвинцев

Больше всех номинаций получило московское «Динамо», ставшее победителем первенства. Лучшим тренером сезона в ФНЛ стал Юрий Калитвинцев. Лучший бомбардир турнира Кирилл Панченко, забивший 24 гола в 34 матчах, признан лучшим нападающим. Приз лучшему полузащитнику достанется Анатолию Катричу.



Лучшим вратарём сезона-2016/17 признан голкипер «Спартака-Нальчика» Антон Антипов.



Лучшим защитником турнира стал Алексей Рыбин из «Тамбова». Другой игрок «Тамбова» — защитник Марат Быстров — был признан игроком-открытием первенства.



Лучшим молодым футболистом завершившегося первенства стал полузащитник «Факела» Александр Трошечкин.