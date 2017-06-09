Главный тренер ФК «Сибирь» Сергей Кирсанов подписал новый контракт с клубом ФНЛ
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Сергей Кирсанов продолжит работу на посту главного тренера в новосибирской «Сибири», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из ФНЛ.
Сроки нового соглашения не указываются. «Сибирь» 14 июня соберется в Новосибирске, где игроки пройдут медицинское обследование. В ходе сбора тренерским штабом также запланирован просмотр новичков и несколько контрольных игр.
Отмечается, что Кирсанов недавно успешно сдал все необходимые экзамены и получил лицензию УЕФА категории PRO.
«Сибирь» по итогам минувшего сезона заняла 15-е место, в 38 матчах набрав 42 очка.
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