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9 июня 2017, 16:46 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Главный тренер ФК «Сибирь» Сергей Кирсанов подписал новый контракт с клубом ФНЛ

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Сергей Кирсанов продолжит работу на посту главного тренера в новосибирской «Сибири», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из ФНЛ.

Сроки нового соглашения не указываются. «Сибирь» 14 июня соберется в Новосибирске, где игроки пройдут медицинское обследование. В ходе сбора тренерским штабом также запланирован просмотр новичков и несколько контрольных игр.

Отмечается, что Кирсанов недавно успешно сдал все необходимые экзамены и получил лицензию УЕФА категории PRO.

«Сибирь» по итогам минувшего сезона заняла 15-е место, в 38 матчах набрав 42 очка.

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