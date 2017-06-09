Юрий Калитвинцев из ФК «Динамо» признан лучшим тренером ФНЛ минувшего сезона
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Юрий Калитвинцев из московского «Динамо» признан общим собранием ФНЛ лучшим тренером сезона-2016/17 в лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
Калитвинцев по итогам минувшего сезона вывел «Динамо» в
Лучшим бомбардиром (а также и лучшим нападающим) стал динамовец Кирилл Панченко, на счету которого 24 гола в 34 матчах. Лучшим полузащитником был признан еще один игрок «Динамо» — Анатолий Катрич, на счету которого 10 голевых передач за сезон.
Лучшим вратарем признан голкипер «Спартака-Нальчика» Антон Антипов, который 13 матчей в сезоне завершил без пропущенных мячей.
Лучшим защитником турнира стал Алексей Рыбин из «Тамбова». Его одноклубник, защитник Марат Быстров признан
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