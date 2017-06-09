Юрий Калитвинцев из ФК «Динамо» признан лучшим тренером ФНЛ минувшего сезона

Калитвинцев по итогам минувшего сезона вывел «Динамо» в премьер-лигу. Команда досрочно гарантировала себе выход в РФПЛ, а по итогам всего сезона заняла первое место в турнирной таблице.

Лучшим бомбардиром (а также и лучшим нападающим) стал динамовец Кирилл Панченко, на счету которого 24 гола в 34 матчах. Лучшим полузащитником был признан еще один игрок «Динамо» — Анатолий Катрич, на счету которого 10 голевых передач за сезон.

Лучшим вратарем признан голкипер «Спартака-Нальчика» Антон Антипов, который 13 матчей в сезоне завершил без пропущенных мячей.