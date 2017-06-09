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9 июня 2017, 16:15 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Юрий Калитвинцев из ФК «Динамо» признан лучшим тренером ФНЛ минувшего сезона

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Юрий Калитвинцев из московского «Динамо» признан общим собранием ФНЛ лучшим тренером сезона-2016/17 в лиге, сообщается на официальном сайте турнира.

Калитвинцев по итогам минувшего сезона вывел «Динамо» в премьер-лигу. Команда досрочно гарантировала себе выход в РФПЛ, а по итогам всего сезона заняла первое место в турнирной таблице.

Лучшим бомбардиром (а также и лучшим нападающим) стал динамовец Кирилл Панченко, на счету которого 24 гола в 34 матчах. Лучшим полузащитником был признан еще один игрок «Динамо» — Анатолий Катрич, на счету которого 10 голевых передач за сезон.

Лучшим вратарем признан голкипер «Спартака-Нальчика» Антон Антипов, который 13 матчей в сезоне завершил без пропущенных мячей.

Лучшим защитником турнира стал Алексей Рыбин из «Тамбова». Его одноклубник, защитник Марат Быстров признан игроком-открытием сезона. Лучшим молодым футболистом лига признала полузащитника «Факела» Александра Трошечкина.

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