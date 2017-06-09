Ефремов: Говорить о глобальных финансовых проблемах клубов ФНЛ не стоит

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Собрание клубов ФНЛ, на котором был одобрен проект календаря на следующий сезон и приняты новые члены, состоялось в пятницу в Москве. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, слова которого появились в российских СМИ в четверг, сообщил, что общая задолженность «Кубани» перед игроками и кредиторами составляет около 2,5 млрд рублей, из них только 30% связаны с операционной деятельностью клуба.

«Порядок цифр, который обозначил вчера вице-губернатор Андрей Коробка, конечно, такой шокирующий. Но думаю, что если бы там не было пути решения проблемы, то клуба бы и не было. Проблемы есть и в Томске, и в Краснодаре. Но я надеюсь, что у новых клубов не будет проблем, у “Оренбурга” вряд ли. У команд, из ПФЛ которые прибыли, тоже, там не такие раздутые бюджеты. Сейчас все клубы получили лицензии, и говорить о каких-то глобальных проблемах мне сложно. Комиссия РФС исследовала этот вопрос, и если лицензию клубы получили, то все готовы к началу сезона», — заявил Ефремов.

Общее собрание ФНЛ в пятницу приняло в члены лиги «Оренбург», «Крылья Советов» (Самара), «Томь» (Томск), а также четыре клуба, выступавшие в ПФЛ: «Олимпиец» (Нижний Новгород), «Ротор-Волгоград», «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Авангард» (Курск).