Ефремов: Говорить о глобальных финансовых проблемах клубов ФНЛ не стоит
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Клубы, которые примут участие в первенстве ФНЛ сезона-2017/18, получили лицензии, и говорить о каких-то глобальных финансовых проблемах не стоит, трудности есть у «Томи» и «Кубани», заявил агентству «Р-Спорт» президент лиги Игорь Ефремов.
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Видимо, что-то случилось...
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Собрание клубов ФНЛ, на котором был одобрен проект календаря на следующий сезон и приняты новые члены, состоялось в пятницу в Москве.
«Порядок цифр, который обозначил вчера
Общее собрание ФНЛ в пятницу приняло в члены лиги «Оренбург», «Крылья Советов» (Самара), «Томь» (Томск), а также четыре клуба, выступавшие в ПФЛ: «Олимпиец» (Нижний Новгород), «Ротор-Волгоград», «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Авангард» (Курск).
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