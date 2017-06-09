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9 июня 2017, 15:29 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Ефремов: Говорить о глобальных финансовых проблемах клубов ФНЛ не стоит

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Клубы, которые примут участие в первенстве ФНЛ сезона-2017/18, получили лицензии, и говорить о каких-то глобальных финансовых проблемах не стоит, трудности есть у «Томи» и «Кубани», заявил агентству «Р-Спорт» президент лиги Игорь Ефремов.

<em>МОСКВА 9 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. </em>Клубы которые примут участие в первенстве <span class=error>ФНЛ</span> сезона-2017/18 получили лицензии и говорить о <nobr>каких-то </nobr>глобальных финансовых проблемах не стоит трудности есть у Томи и Кубани заявил агентству Р-Спорт президент лиги Игорь Ефремов. Увеличить
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Собрание клубов ФНЛ, на котором был одобрен проект календаря на следующий сезон и приняты новые члены, состоялось в пятницу в Москве. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, слова которого появились в российских СМИ в четверг, сообщил, что общая задолженность «Кубани» перед игроками и кредиторами составляет около 2,5 млрд рублей, из них только 30% связаны с операционной деятельностью клуба.

«Порядок цифр, который обозначил вчера вице-губернатор Андрей Коробка, конечно, такой шокирующий. Но думаю, что если бы там не было пути решения проблемы, то клуба бы и не было. Проблемы есть и в Томске, и в Краснодаре. Но я надеюсь, что у новых клубов не будет проблем, у “Оренбурга” вряд ли. У команд, из ПФЛ которые прибыли, тоже, там не такие раздутые бюджеты. Сейчас все клубы получили лицензии, и говорить о каких-то глобальных проблемах мне сложно. Комиссия РФС исследовала этот вопрос, и если лицензию клубы получили, то все готовы к началу сезона», — заявил Ефремов.

Общее собрание ФНЛ в пятницу приняло в члены лиги «Оренбург», «Крылья Советов» (Самара), «Томь» (Томск), а также четыре клуба, выступавшие в ПФЛ: «Олимпиец» (Нижний Новгород), «Ротор-Волгоград», «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Авангард» (Курск).
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Новости Первого дивизиона

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