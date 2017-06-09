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9 июня 2017, 14:32 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

В первом туре ФНЛ сезона-2017/18 «Крылья Советов» сыграют с «Лучом-Энергией»

Общее собрание клубов Футбольной национальной лиги утвердило состав участников и одобрило проект календаря сезона-2017/18, сообщает пресс-служба лиги.

В ближайшие несколько дней до окончательного утверждения календаря исполкомом Российского футбольного союза, очередное заседание которого пройдёт 18 июня, у клубов есть возможность договориться об обмене очерёдности домашних матчей и уведомить об этом лигу для внесения изменений в проект.

Расписание матчей 1-го тура, который пройдёт 8 июля, выглядит следующим образом:

«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Курск)

«Крылья Советов» (Самара) — «Луч-Энергия» (Владивосток)

«Томь» (Томск) — «Кубань» (Краснодар)

«Химки» — «Ротор-Волгоград»

«Волгарь» (Астрахань) — «Факел» (Воронеж)

«Шинник» (Ярославль) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург)

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск)

«Тюмень» — «Балтика» (Калининградская область)

«Сибирь» (Новосибирск) — «Спартак-2» (Москва)

«Оренбург» — «Тамбов».

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«Оренбург», «Крылья Советов», «Томь» и еще четыре клуба приняты в члены ФНЛ

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняло в члены лиги «Оренбург», «Крылья Советов» (Самара), «Томь» (Томск), а также четыре клуба, выступавшие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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