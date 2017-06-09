В первом туре ФНЛ сезона-2017/18 «Крылья Советов» сыграют с «Лучом-Энергией»

В ближайшие несколько дней до окончательного утверждения календаря исполкомом Российского футбольного союза, очередное заседание которого пройдёт 18 июня, у клубов есть возможность договориться об обмене очерёдности домашних матчей и уведомить об этом лигу для внесения изменений в проект.



Расписание матчей 1-го тура, который пройдёт 8 июля, выглядит следующим образом:



«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Курск)



«Крылья Советов» (Самара) — «Луч-Энергия» (Владивосток)



«Томь» (Томск) — «Кубань» (Краснодар)



«Химки» — «Ротор-Волгоград»



«Волгарь» (Астрахань) — «Факел» (Воронеж)



«Шинник» (Ярославль) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург)



«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск)



«Тюмень» — «Балтика» (Калининградская область)



«Сибирь» (Новосибирск) — «Спартак-2» (Москва)



«Оренбург» — «Тамбов».