В первом туре ФНЛ сезона-2017/18 «Крылья Советов» сыграют с «Лучом-Энергией»
Общее собрание клубов Футбольной национальной лиги утвердило состав участников и одобрило проект календаря сезона-2017/18, сообщает
пресс-служба лиги.
В ближайшие несколько дней до окончательного утверждения календаря исполкомом Российского футбольного союза, очередное заседание которого пройдёт 18 июня, у клубов есть возможность договориться об обмене очерёдности домашних матчей и уведомить об этом лигу для внесения изменений в проект.
Расписание матчей 1-го тура, который пройдёт 8 июля, выглядит следующим образом:
«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Курск)
«Крылья Советов» (Самара) — «Луч-Энергия» (Владивосток)
«Томь» (Томск) — «Кубань» (Краснодар)
«Химки» — «Ротор-Волгоград»
«Волгарь» (Астрахань) — «Факел» (Воронеж)
«Шинник» (Ярославль) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург)
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск)
«Тюмень» — «Балтика» (Калининградская область)
«Сибирь» (Новосибирск) — «Спартак-2» (Москва)
«Оренбург» — «Тамбов».
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