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9 июня 2017, 14:14 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Оренбург», «Крылья Советов», «Томь» и еще четыре клуба приняты в члены ФНЛ

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняло в члены лиги «Оренбург», «Крылья Советов» (Самара), «Томь» (Томск), а также четыре клуба, выступавшие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

<em>МОСКВА 9 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. </em>Общее собрание Футбольной национальной лиги (<span class=error>ФНЛ</span>) приняло в члены лиги Оренбург Крылья Советов (Самара) <span class=error>Томь</span> (Томск) а также четыре клуба выступавшие в Профессиональной футбольной лиге (<span class=error>ПФЛ</span>). Увеличить
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Общее собрание клубов ФНЛ прошло в пятницу в Доме футбола в Москве.

«Оренбург», «Крылья Советов» и «Томь» по итогам прошлого сезона не сумели сохранить прописку в премьер-лиге. Из ПФЛ путевку в ФНЛ получили «Олимпиец» (Нижний Новгород), «Ротор-Волгоград», «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Авангард» (Курск).

«Луч-Энергия» (Владивосток) занял по итогам минувшего первенства ФНЛ 16-е место, но сохранил прописку в лиге из-за отказа «Читы».

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