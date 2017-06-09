«Оренбург», «Крылья Советов», «Томь» и еще четыре клуба приняты в члены ФНЛ
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняло в члены лиги «Оренбург», «Крылья Советов» (Самара), «Томь» (Томск), а также четыре клуба, выступавшие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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Общее собрание клубов ФНЛ прошло в пятницу в Доме футбола в Москве.
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