«Оренбург», «Крылья Советов», «Томь» и еще четыре клуба приняты в члены ФНЛ

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Общее собрание клубов ФНЛ прошло в пятницу в Доме футбола в Москве.

«Оренбург», «Крылья Советов» и «Томь» по итогам прошлого сезона не сумели сохранить прописку в премьер-лиге. Из ПФЛ путевку в ФНЛ получили «Олимпиец» (Нижний Новгород), «Ротор-Волгоград», «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Авангард» (Курск).