Общее собрание ФНЛ утвердило участие «Луча-Энергии» в сезоне-2017/18
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) утвердило участие «Луча-Энергии» из Владивостока в сезоне ФНЛ-2017/18 в связи с отказом «Читы».
Общее собрание клубов ФНЛ прошло в пятницу в Доме футбола в Москве. «Чита» по итогам прошлого сезона заняла первое место в зоне «Восток» ПФЛ, но
Таким образом, футбольный клуб «Луч-Энергия», занявший 16-е место в ФНЛ в прошлом сезоне, сохранил прописку во втором по значимости дивизионе чемпионата России.
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