Общее собрание ФНЛ утвердило участие «Луча-Энергии» в сезоне-2017/18

Общее собрание клубов ФНЛ прошло в пятницу в Доме футбола в Москве. «Чита» по итогам прошлого сезона заняла первое место в зоне «Восток» ПФЛ, но из-за финансовых проблем отказалась от участия в чемпионате ФНЛ.

Таким образом, футбольный клуб «Луч-Энергия», занявший 16-е место в ФНЛ в прошлом сезоне, сохранил прописку во втором по значимости дивизионе чемпионата России.