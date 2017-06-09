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9 июня 2017, 14:00 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Общее собрание ФНЛ утвердило участие «Луча-Энергии» в сезоне-2017/18

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) утвердило участие «Луча-Энергии» из Владивостока в сезоне ФНЛ-2017/18 в связи с отказом «Читы».

Общее собрание клубов ФНЛ прошло в пятницу в Доме футбола в Москве. «Чита» по итогам прошлого сезона заняла первое место в зоне «Восток» ПФЛ, но из-за финансовых проблем отказалась от участия в чемпионате ФНЛ.

Таким образом, футбольный клуб «Луч-Энергия», занявший 16-е место в ФНЛ в прошлом сезоне, сохранил прописку во втором по значимости дивизионе чемпионата России.

Луч-Энергия
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Новости Первого дивизиона

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