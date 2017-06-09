Первый тур Футбольной национальной лиги сезона-2017/18 пройдет 8 июля

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В первом туре самарские «Крылья Советов» дома примут «Луч-Энергию» из Владивостока, московский «Спартак-2» в Новосибирске сыграет с местной «Сибирью». В других матчах сыграют «Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Курск), «Томь» (Томск) — «Кубань» (Краснодар), «Химки» — «Ротор- Волгоград», «Волгарь» (Астрахань) — «Факел» (Воронеж), «Шинник» (Ярославль) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск), «Тюмень» — «Балтика» (Калининградская область), «Оренбург» — «Тамбов».

Последний перед зимним перерывом 25-й тур запланирован на 25 ноября. Второй круг начнется 4 марта, а заключительный 38-й тур запланирован на 12 мая.