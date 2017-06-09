Воронежский «Факел» назвал соперников по предсезонным матчам
Сине-белые проведут контрольные матчи с курским «Авангардом» и белгородским «Энергомашем».
«Факел» проведет предсезонные матчи с курским «Авангардом» и белгородским «Энергомашем», сообщил официальный сайт
«Факел» выйдет из отпуска и приступит к тренировкам 12 июня. Клуб не будет проводить выездных сборов. Всего программа подготовки команды насчитывает три спарринга. Третий матч состоится 1 июля, соперник и место встречи пока не определены.
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