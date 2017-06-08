Вице-губернатор Краснодарского края: Финансовая ситуация в «Кубани» стабилизируется

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«Нет того расточительства, бездумья, которые было ранее, — пояснил вице-губернатор. — Что касаемо финансирования, в последние три месяца команда получает довольно стабильно зарплату, этот процесс налажен, он останавливаться не будет. Самая главная задача — выращивание своих молодых футболистов. Будет еще ряд кадровых решений, чтобы укрепить нашу детскую спортивную школу, интернат».

По его словам, в настоящее время долг перед бывшим тренером Даном Петреску еще не погашен. «Долги клуба перед игроками и перед субъектами футбола будут погашены. Меньше 30 процентов долгов — футбольные, остальные — нефутбольные. Клуб провел огромную работу», — сказал он.

Он отметил, что у клуба «есть боеспособная команда, есть тренерский штаб, который остается в полном составе». «Задача наша в этом году — занять самые высокие места, — добавил Коробка. — Клуб преодолел дно кризиса, которое было зимой и осенью, поэтому сейчас вектор выбран, самое главное — поддержка наших болельщиков».

Коробка добавил, что клубу нужно погасить долги, чтобы дозаявить игроков. В свою очередь, главный тренер «Кубани» Игорь Калешин отметил, что кардинальных изменений в составе не планируется. Он рассказал, что клуб рассчитывает сохранить одного из ключевых игроков — Игоря Армаша.

«Кубань» в первенстве ФНЛ сезона-2016/17 заняла седьмое место, в 38 матчах набрав 55 очков.