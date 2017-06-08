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8 июня 2017, 12:43 | Футбол: Первый дивизион | НИА Самара

«Крылья Советов» отправятся на сборы в Сербию

Базироваться футболисты будут в городе Стара-Пазова.

Игроки «Крыльев Советов» соберутся в Москве, где 10 и 11 июня пройдут медосмотр, после чего отправятся на учебно-тренировочный сбор.

Команда начнет подготовку с новым тренерским штабом в Сербии. Базироваться «Крылья» будут в городе Стара-Пазова, в 30 км от Белграда, отель Hotel Srbija Lux. Там находится Национальный тренировочный Футбольный центр футбольного союза Сербии, имеющий серьезную инфраструктуру.

Сборы в Сербии пройдут с 12 по 29 июня. В рамках подготовки к сезону 2017/2018 запланировано провести шесть контрольных игр. Первый из них пройдет 16 июня. Соперники самарцев будут названы позднее, сообщает Самру.ру.
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