«Крылья Советов» отправятся на сборы в Сербию
Базироваться футболисты будут в городе
Стара-Пазова.
Игроки «Крыльев Советов» соберутся в Москве, где 10 и 11 июня пройдут медосмотр, после чего отправятся на
Команда начнет подготовку с новым тренерским штабом в Сербии. Базироваться «Крылья» будут в городе
Сборы в Сербии пройдут с 12 по 29 июня. В рамках подготовки к сезону 2017/2018 запланировано провести шесть контрольных игр. Первый из них пройдет 16 июня. Соперники самарцев будут названы позднее, сообщает Самру.ру.
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