Гусев продолжит тренировать «Факел», три игрока покинут Воронеж

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Отметим, что в услугах 64-летнего специалиста был заинтересован один из новичков ФНЛ. Кроме того, на Гусева после отставки Андрея Гордеева выходили представители «СКА-Хабаровска». Это, впрочем, было ещё до того, как «армейцы» завоевали путевку в РФПЛ через стыковые матчи.

Добавич, что в новом сезоне бюджет воронежцев, финишировавших в турнире ФНЛ на 10 месте, будет сокращен. К тем, кто уже официально покинул команду, могут присоединиться еще трое: Виктор Свежов и Александр Касьян близки к переходу в «Балтику», а защитник Георгий Бурнаш отправился на сбор «Амкара». Кроме того, на полгода выбыл разорвавший ахилл нападающий Никита Саталкин, у которого при этом тоже завершился контракт с клубом. Комплектоваться «Факел», по всей видимости, будет по остаточному принципу.

В сезоне-2012/13 Гусев выводил в РФПЛ «Урал», а «Факел» под его руководством минувшей зимой взял Кубок ФНЛ.