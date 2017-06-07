Андрей Тихонов: «Состав “Крыльев Советов” обновится наполовину»
Состав «Крыльев Советов» обновится наполовину. Об этом в эфире клубной радиопрограммы «Крылья Губернии» рассказал новый наставник самарцев Андрей Тихонов.
«Уже точно можно сказать, что команда наполовину обновится. Часть игроков ушла. Сейчас собираем боеспособный коллектив, который сможет решить ту задачу, которая стоит перед «Крыльями», — заявил Тихонов.
Тренер уточнил, что с несколькими игроками вел переговоры лично, поскольку хорошо с ними знаком. В целом штаб пытается подобрать лучших игроков на позиции, которые необходимо закрыть.
Также в ходе интервью Андрей Тихонов представил специалистов, которые помогут ему на тренерском мостике.
«С Владимиром Ежуровым мы вместе работали в “Енисее”. Он 12 лет работал в этом клубе, до этого успел потрудиться в молодежке казанского “Рубина”, хорошо знаком с Курбаном Бекиевичем Бердыевым. Можно сказать, прошел его школу. Анатолия Рожкова я хорошо знаю еще по игровой карьере — мы вместе играли в “Химках”. В прошлом сезоне достаточно плодотворно поработали с ним в “Енисее”. Этот специалист умеет повышать уровень вратарей, я ему доверяю. Также нам будет помогать физиотерапевт Виталий Левченко. Его посоветовал Владимир Ежуров, который хорошо знаком с ним и его возможностями. Он знаком со всеми современными техническими программами, готовил сборные команды. Это человек с хорошим опытом и знаниями», — сказал наставник «Крыльев».
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