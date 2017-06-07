Андрей Тихонов: «Состав “Крыльев Советов” обновится наполовину»

«Уже точно можно сказать, что команда наполовину обновится. Часть игроков ушла. Сейчас собираем боеспособный коллектив, который сможет решить ту задачу, которая стоит перед «Крыльями», — заявил Тихонов.

Тренер уточнил, что с несколькими игроками вел переговоры лично, поскольку хорошо с ними знаком. В целом штаб пытается подобрать лучших игроков на позиции, которые необходимо закрыть.

Также в ходе интервью Андрей Тихонов представил специалистов, которые помогут ему на тренерском мостике.

«С Владимиром Ежуровым мы вместе работали в “Енисее”. Он 12 лет работал в этом клубе, до этого успел потрудиться в молодежке казанского “Рубина”, хорошо знаком с Курбаном Бекиевичем Бердыевым. Можно сказать, прошел его школу. Анатолия Рожкова я хорошо знаю еще по игровой карьере — мы вместе играли в “Химках”. В прошлом сезоне достаточно плодотворно поработали с ним в “Енисее”. Этот специалист умеет повышать уровень вратарей, я ему доверяю. Также нам будет помогать физиотерапевт Виталий Левченко. Его посоветовал Владимир Ежуров, который хорошо знаком с ним и его возможностями. Он знаком со всеми современными техническими программами, готовил сборные команды. Это человек с хорошим опытом и знаниями», — сказал наставник «Крыльев».