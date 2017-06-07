Есипов представлен в качестве главного тренера «Ротор-Волгоград»
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт. Валерий Есипов представлен в качестве главного тренера футбольного клуба «Ротор-Волгоград», сообщается на официальном сайте команды.
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Отмечается, что в среду состоялось собрание клуба, на котором Есипов был представлен футболистам. Ранее «Ротор-Волгоград» возглавлял Лев Иванов.
«Ротор-Волгоград» по итогам минувшего сезона стал первым в зоне «Юг» первенства России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги и вышел в Футбольную национальную лигу.
Будучи игроком, Есипов выступал за «Ротор» с 1992 по 2004 год, дважды стал с ним серебряным и один раз бронзовым призером чемпионата России. В 2010 году входил в тренерский штаб «Ротора».
В период с 2015 по 2016 год Есипов возглавлял клуб «Тамбов».
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