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7 июня 2017, 13:36 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Есипов представлен в качестве главного тренера «Ротор-Волгоград»

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Валерий Есипов представлен в качестве главного тренера футбольного клуба «Ротор-Волгоград», сообщается на официальном сайте команды.

Валерий <span class=error>Есипов</span> представлен в качестве главного тренера футбольного клуба Ротор-Волгоград сообщается на официальном сайте команды. Увеличить
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Отмечается, что в среду состоялось собрание клуба, на котором Есипов был представлен футболистам. Ранее «Ротор-Волгоград» возглавлял Лев Иванов.

«Ротор-Волгоград» по итогам минувшего сезона стал первым в зоне «Юг» первенства России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги и вышел в Футбольную национальную лигу.

Будучи игроком, Есипов выступал за «Ротор» с 1992 по 2004 год, дважды стал с ним серебряным и один раз бронзовым призером чемпионата России. В 2010 году входил в тренерский штаб «Ротора».

В период с 2015 по 2016 год Есипов возглавлял клуб «Тамбов».

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