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7 июня 2017, 9:59 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Стогов сменил Ирхина на посту главного тренера «Химок»

На тренерском мостике подмосковных «Химок» сменился главный тренер.

Вместо руководившего командой Александра Ирхина назначен Олег Стогов. Об этом сообщает пресс-служба «Химок». Александр Ирхин работал с «Химками» с июня 2016 года.

Работу в клубе продолжат тренер Эмин Агаев и тренер по вратарям Валерий Шереметов. Контракт с тренерским штабом подписаны на три года. Отметим, что Стогов входил в тренерский штаб подмосковного клуба с июля прошлого года.

В минувшем сезоне ФНЛ «Химки» заняли 11-е место.

Химки
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