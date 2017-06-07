Стогов сменил Ирхина на посту главного тренера «Химок»

Вместо руководившего командой Александра Ирхина назначен Олег Стогов. Об этом сообщает пресс-служба «Химок». Александр Ирхин работал с «Химками» с июня 2016 года.

Работу в клубе продолжат тренер Эмин Агаев и тренер по вратарям Валерий Шереметов. Контракт с тренерским штабом подписаны на три года. Отметим, что Стогов входил в тренерский штаб подмосковного клуба с июля прошлого года.

В минувшем сезоне ФНЛ «Химки» заняли 11-е место.