Все силы на то. Почему Дмитрий Аленичев в «Енисее» — это хорошо
Главное с точки зрения футбольного менталитета тренерское назначение лета уже случилось.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Совсем недавно мне рассказали историю об одном российском тренере, которого приглашали поработать с провинциальной командой второй лиги. Хорошей командой и по составу, и по амбициям — как, увы, модно говорить, она была с задачей. Однако тренер даже слушать не стал предложения и моментально отказал, на полном серьёзе мотивируя своё решение тем, что ему, человеку, который всю карьеру играл на высоком уровне, не по статусу опускаться в ПФЛ. Особых успехов в тренерстве этот специалист пока не добился.
Это одна из составляющих нашего футбольного менталитета. Завершающие карьеру футболисты
Когда соглашаешься на идеальные для себя условия, нужно иметь определённое внутреннее отрицание этих условий в характере — именно это позволяет Зинедину Зидану быть настолько успешным в клубе, где на него готовы молиться. После криминальных пригородов Марселя, где Зидан провёл всё детство, понятия зоны комфорта у тебя просто нет — ты привыкаешь жить в хорошем смысле этого слова на измене. Если этого чувства нет, то ты можешь сгореть в зоне комфорта.
У Дмитрия Аленичева так вышло в «Спартаке». Место, время и фигуры, казалось, сошлись, но этого оказалось мало — нужно было развиваться как клубу, так и самому тренеру со своим штабом. Этого не произошло, и закончилось всё тем, чем закончилось — в чемпионской таблице Менделеева, которую фанаты «Спартака» презентовали во время игры с «Тереком», фамилии Аленичева не было.
Сегодня он стал главным тренером красноярского «Енисея», и это хорошо вот почему. Единственный в нашей футбольной истории человек, выигравший всё, не стал дожидаться, когда к нему придёт «Краснодар» или, например, «Ростов». Он не поехал и в родные Великие Луки, хотя с лета там появится команда второго дивизиона, а отправился в Красноярск, в Сибирь, в самую проблемную российскую лигу — лигу, где ты ещё не жив, но уже и не мёртв. Да, Аленичев жутко провалился в «Спартаке», но сейчас он показал, что готов выйти из зоны комфорта и попробовать измениться.
Сделать это сейчас, сразу после не его чемпионства «Спартака» — шаг, достойный уважения. Нет в российском футболе другого человека, репутация которого на данный момент была бы настолько разбита. Нет человека, одна фамилия которого моментально заставляет, хихикая, вспоминать
Конечно, есть вариант словить на тренировке в таких условиях воспаление лёгких, но его можно словить и в 20 градусов тепла, а удовлетворения от победы над собой и обстоятельствами не заменит ничто. В своё время Дмитрий Аленичев сказал, что игра «Спартака» при Каррере — «не то», заявляя тем самым о своём видении футбола. Теперь у него есть шанс изо всех сил показать, что такое «то», но, даже если ничего не получится, главный месседж коллегам Аленичев уже передал: нельзя стоять на месте и подмахивать условиям, нужно попытаться сыграть против них.
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