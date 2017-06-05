К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наш звонок застал 44-летнего специалиста в Красноярске.

— Приятно, что возвращаюсь к любимой работе после десяти месячной паузы, несмотря на то, что возглавил команду не из премьер-лиги, а из ФНЛ, — сказал Аленичев в начале разговора. — Конечно, понимаю всю ответственность — для меня это вызов. Готов к решению задач.

— Каких именно?

— В прошлом сезоне «Енисей» очень прилично выступил под руководством Андрея Тихонова. Команда показывала хорошую игру, попала в стыки, хотя изначально такую цель перед ней не ставили. Сейчас главное для меня — не производить кардинальных изменений. Мне нравится футбол, который показывали красноярцы. Так что намерен продолжить дело, начатое Тихоновым.

— И в следующем сезоне попасть в РФПЛ уже напрямую, а не через стыки?

— Да — приложим для этого максимальные усилия и постараемся достичь цели. Всего час назад вышел из кабинета губернатора Красноярского края. Поговорили и решили, что «Енисею» нужно штурмовать такую высоту. А, как минимум, занять такое же место, как в первенстве-2016/17. Но мы, считаю, что способны на большее. Поэтому хотелось бы точечно усилить состав.

— Как много матчей «Енисея» видели в прошлом сезоне?

— Около десяти, включая оба стыковых.

— Можно ли говорить о том, что Тихонов прививал «Енисею» спартаковский футбол?

— Конечно. Было интересно смотреть на красноярцев, понравились встречи с «Арсеналом». Думаю, сибиряки ни в чем не уступили: равное противостояние, где «Енисею» просто немного не повезло.

— А правда, что летом вас опять звали в Тулу?

— Нет. Ни одного звонка оттуда не было.

— Кстати, с Тихоновым его наследство уже обсуждали?

— Он в основном делился впечатлениями с Егором Титовым. Но если мне понадобится какая-то информация, обязательно наберу Тихонову. Да и я уже с ним общался: прежде всего, Андрей Валерьевич подчеркнул, что в Красноярске созданы шикарные условия для плодотворной работы. Еще отметил прекрасную атмосферу в коллективе — для меня это важно.

— Помимо Титова в ваш штаб вошли тренер по физподготовке Олег Саматов и специалист по работе с вратарями Валерий Клейменов. Чем обусловлен именно такой выбор?

— Давно и хорошо знаю этих людей. С Саматовым работал еще в Туле, Титов присоединился к нам в «Спартаке», Клейменов зарекомендовал себя как очень серьезный тренер.

— Вас не смущает переезд в Красноярск и, главное, расстояния, которые придется покрывать в ходе сезона?

— По поводу себя вообще не беспокоюсь — ничего страшного. Больше переживаю за ребят: мне-то, как говорится, на лавке сидеть, а им играть. Еще ведь нужно успевать восстанавливаться. Впрочем, прошлый розыгрыш ФНЛ показал, что футболисты с этим хорошо справлялись.

— Уже разговаривали с командой?

— Сегодня в офисе встретил Артура Малояна, с которым работал в «Арсенале». Обменялись парой фраз. Завтра хочу пообщаться с семью футболистами, которые сейчас находятся в Красноярске, познакомиться. С остальными поговорим 15 июня в Новогорске, когда начнется первый двухнедельный сбор.

— Пара вопросов не по «Енисею». В финале Лиги чемпионов вы в интервью «СЭ» ставили на победу «Ювентуса» 2:1. Почему, на ваш взгляд, у туринцев не получилось взять трофей?

— Честно говоря, никак не ожидал такого провала в их обороне. Защита сыграла крайне слабо, да и Буффон не выручил. Второй тайм команда Аллегри просто провалила, хотя до перерыва смотрелась предпочтительнее.

— Криштиану — гений?