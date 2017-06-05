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5 июня 2017, 13:56 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Титов назначен помощником Аленичева в «Енисее»

Новый главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев определился с тренерским штабом.

Новый главный тренер Енисея Дмитрий <span class=error>Аленичев</span> определился с тренерским штабом. Увеличить
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Помощником 44-летнего наставника стал Егор Титов, с которым Аленичев ранее работал в московском «Спартаке». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Тренером по физической подготовке назначен Олег Саматов. Тренер вратарей — Валерий Клеймёнов.

5 июня Дмитрий Аленичев подписал контракт с красноярским клубом на два года. Новый главный тренер «Енисея» с 2010 по 2011 год тренировал сборную России U18, с 2011 по 2015 год работал с тульским «Арсеналом», а с 2015 по 2016 год возглавлял московский «Спартак».

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Задачей-минимум для Дмитрия Аленичева на посту главного тренера красноярского «Енисея» в следующем сезоне будет попадание в четверку лучших команд первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которое даст право сыграть в переходных матчах за попадание в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Денис Петровский.
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