Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29981300/
5 июня 2017, 13:12 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Директор: Задача-минимум для Аленичева в «Енисее» — место в четверке лучших клубов ФНЛ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Задачей-минимум для Дмитрия Аленичева на посту главного тренера красноярского «Енисея» в следующем сезоне будет попадание в четверку лучших команд первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которое даст право сыграть в переходных матчах за попадание в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Денис Петровский.

В понедельник «Енисей» объявил о подписании с Аленичевым двухлетнего контракта. На посту главного тренера 44-летний специалист сменил Андрея Тихонова, который возглавил самарские «Крылья Советов».

«Аленичев — человек с именем, что немаловажно. Он достаточно хорошо заявил о себе на футбольном пространстве в прошедшем сезон. Также важным фактором для нас стал тот факт, что он уже выводил команду (тульский “Арсенал” — прим. ТАСС) в премьер-лигу», — сказал Петровский.

«Минимальной задачей перед клубом будет стоять попадание в стыковую зону. Сейчас мы обсуждаем с Аленичевым, кто войдет в тренерский штаб команды», — добавил специалист.

Ранее Аленичев возглавлял юношескую сборную России (игроки до 18 лет), тульский «Арсенал», который вывел в РФПЛ, и московский «Спартак», который покинул летом 2016 года.

Сезон-2016/17 стал для «Енисея» лучшим в истории. Красноярский клуб занял третье место в первенстве ФНЛ, но уступил в стыковых матчах за право сыграть в Российской футбольной премьер-лиге тульскому «Арсеналу» по правилу гостевого гола (2:1, 0:1). В Кубке России «Енисей» дошел до 1/8 финала, выбив из турнира московский ЦСКА.

Енисей
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
5 июня

Бывший тренер "Спартака" Аленичев возглавил "Енисей"

Мутко: матч с венграми важен для сборной России со всех точек зрения

Первый в истории форум атлетов-паралимпийцев пройдет в июне в немецком Дуйсбурге