В понедельник «Енисей» объявил о подписании с Аленичевым двухлетнего контракта. На посту главного тренера 44-летний специалист сменил Андрея Тихонова, который возглавил самарские «Крылья Советов».

«Аленичев — человек с именем, что немаловажно. Он достаточно хорошо заявил о себе на футбольном пространстве в прошедшем сезон. Также важным фактором для нас стал тот факт, что он уже выводил команду (тульский “Арсенал” — прим. ТАСС) в премьер-лигу», — сказал Петровский.

«Минимальной задачей перед клубом будет стоять попадание в стыковую зону. Сейчас мы обсуждаем с Аленичевым, кто войдет в тренерский штаб команды», — добавил специалист.

Ранее Аленичев возглавлял юношескую сборную России (игроки до 18 лет), тульский «Арсенал», который вывел в РФПЛ, и московский «Спартак», который покинул летом 2016 года.