Директор: Задача-минимум для Аленичева в «Енисее» — место в четверке лучших клубов ФНЛ
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/.
Задачей-минимум для Дмитрия Аленичева на посту главного тренера красноярского «Енисея» в следующем сезоне будет попадание в четверку лучших команд первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которое даст право сыграть в переходных матчах за попадание в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Денис Петровский.
В понедельник «Енисей» объявил о подписании с Аленичевым двухлетнего контракта. На посту главного тренера 44-летний специалист сменил Андрея Тихонова, который возглавил самарские «Крылья Советов».
«Аленичев — человек с именем, что немаловажно. Он достаточно хорошо заявил о себе на футбольном пространстве в прошедшем сезон. Также важным фактором для нас стал тот факт, что он уже выводил команду (тульский “Арсенал” — прим. ТАСС) в премьер-лигу», — сказал Петровский.
«Минимальной задачей перед клубом будет стоять попадание в стыковую зону. Сейчас мы обсуждаем с Аленичевым, кто войдет в тренерский штаб команды», — добавил специалист.
Ранее Аленичев возглавлял юношескую сборную России (игроки до 18 лет), тульский «Арсенал», который вывел в РФПЛ, и московский «Спартак», который покинул летом 2016 года.
Сезон-2016/17 стал для «Енисея» лучшим в истории. Красноярский клуб занял третье место в первенстве ФНЛ, но уступил в стыковых матчах за право сыграть в Российской футбольной
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter