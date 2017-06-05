Евгений Ловчев: Аленичеву надо доказывать, чтоб авторитет был, как у Семина
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о Дмитрии Аленичеве, Андрее Тихонове и Рашиде Рахимове.
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По нашей информации, Аленичев в ближайшее время может возглавить красноярский «Енисей», о назначении Тихонова в «Крылья Советов» уже объявлено, а Рахимов после отъезда Аленичева в Красноярск является главным кандидатом на пост главного тренера тульского «Арсенала».
АЛЕНИЧЕВ
— Для Аленичева переезд в Красноярск серьезный вызов — Сибирь, первая лига…
— Это совершенно нормальное решение, — говорит Евгений Ловчев. — Думаю, он посоветовался с Тихоновым. И что тут было думать? Тренер должен работать, а если в «Барселону» не зовут, что — сидеть и ждать? В Туле, видимо, сделали выбор в пользу Рахимова, но тут поступило предложение из первой лиги, надо идти и доказывать.
Команда уже созрела для выхода в
— А если 11-е место и конец карьере?
— Ну почему конец? Дима еще молодой парень, у него все впереди. У него еще столько будет провалов и побед. Доказывай, карабкайся, борись, чтобы у тебя был такой же авторитет, как у Семина. Поэтому я однозначно поддерживаю Аленичева в его решении.
ТИХОНОВ
— История взаимоотношений Тихонова с Самарой давняя. Когда Андрея убрали из «Спартака», он вместе с Бушмановым перешел в «Крылья». Я тогда приезжал в Самару, разговаривал с ними. Там у Андрея все очень неплохо получалось, его полюбили болельщики. И сейчас мне понятно его решение возглавить «Крылья». Это более авторитетная команда в нашем футболе, чем «Енисей». Тем более, Андрея туда пригласило руководство.
РАХИМОВ
— Рахимов — в Туле. Надежность, опыт, гарантия сохранения места в
Поэтому в Тулу пришли Габулов, Кирилл Комбаров. И думаю, некие финансовые условия Рахимову там обеспечат. В Туле очень спортивный губернатор.
— И
— Самое главное — опыт. Правда, такая же надежность и опыт были и у Сергея Павлова. Но он пришел не свою команду, я имею в виду не игроков, а управленцев клуба. Рахимов же идет в этом плане свою команду.
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