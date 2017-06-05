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5 июня 2017, 10:14 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

Евгений Ловчев: Аленичеву надо доказывать, чтоб авторитет был, как у Семина

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о Дмитрии Аленичеве, Андрее Тихонове и Рашиде Рахимове.

Наш обозреватель Евгений <span class=error>Ловчев</span> — о Дмитрии Аленичеве Андрее <span class=error>Тихонове</span> и <span class=error>Рашиде</span> <span class=error>Рахимове</span>. Увеличить
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По нашей информации, Аленичев в ближайшее время может возглавить красноярский «Енисей», о назначении Тихонова в «Крылья Советов» уже объявлено, а Рахимов после отъезда Аленичева в Красноярск является главным кандидатом на пост главного тренера тульского «Арсенала».

АЛЕНИЧЕВ

— Для Аленичева переезд в Красноярск серьезный вызов — Сибирь, первая лига…
— Это совершенно нормальное решение, — говорит Евгений Ловчев. — Думаю, он посоветовался с Тихоновым. И что тут было думать? Тренер должен работать, а если в «Барселону» не зовут, что — сидеть и ждать? В Туле, видимо, сделали выбор в пользу Рахимова, но тут поступило предложение из первой лиги, надо идти и доказывать.

Команда уже созрела для выхода в премьер-лигу, с финансированием в Красноярске, видимо, проблем мне будет. И стоит вспомнить, что Аленичев не побоялся поехать в Тулу, когда команда играла в ЛФЛ. Он ушел из РФС, из политики, и стал строить тренерскую карьеру фактически с нуля. А в Красноярске не с нуля же придется начинать. И потом, когда тренер приходит в команду, он всегда обговаривает какие-то условия — по финансам, по составу. Так что — работай, доказывай.

— А если 11-е место и конец карьере?
— Ну почему конец? Дима еще молодой парень, у него все впереди. У него еще столько будет провалов и побед. Доказывай, карабкайся, борись, чтобы у тебя был такой же авторитет, как у Семина. Поэтому я однозначно поддерживаю Аленичева в его решении.

ТИХОНОВ

— История взаимоотношений Тихонова с Самарой давняя. Когда Андрея убрали из «Спартака», он вместе с Бушмановым перешел в «Крылья». Я тогда приезжал в Самару, разговаривал с ними. Там у Андрея все очень неплохо получалось, его полюбили болельщики. И сейчас мне понятно его решение возглавить «Крылья». Это более авторитетная команда в нашем футболе, чем «Енисей». Тем более, Андрея туда пригласило руководство.

РАХИМОВ

— Рахимов — в Туле. Надежность, опыт, гарантия сохранения места в премьер-лиге. Видимо, поэтому выбор был сделан в его пользу.

Поэтому в Тулу пришли Габулов, Кирилл Комбаров. И думаю, некие финансовые условия Рахимову там обеспечат. В Туле очень спортивный губернатор.

— И все-таки, Рахимов — это надежность?
— Самое главное — опыт. Правда, такая же надежность и опыт были и у Сергея Павлова. Но он пришел не свою команду, я имею в виду не игроков, а управленцев клуба. Рахимов же идет в этом плане свою команду.

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