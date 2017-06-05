Есипов возглавит «Ротор»
Как стало известно «СЭ», новым главным тренером команды «Ротор-Волгоград» станет Валерий Есипов.
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О назначении могут объявить уже завтра. Напомним, команда по итогам сезона вышла в ФНЛ.
Есипов выступал за «Ротор» с 1992 по 2004 годы, проведя за волжан 349 матчей и забив 83 гола. Есипов — дважды серебряный призер чемпионатов России.
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