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5 июня 2017, 0:23 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Есипов возглавит «Ротор»

Как стало известно «СЭ», новым главным тренером команды «Ротор-Волгоград» станет Валерий Есипов.

Как стало известно СЭ новым главным тренером команды Ротор-Волгоград станет Валерий <span class=error>Есипов</span>. Увеличить
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О назначении могут объявить уже завтра. Напомним, команда по итогам сезона вышла в ФНЛ.

Есипов выступал за «Ротор» с 1992 по 2004 годы, проведя за волжан 349 матчей и забив 83 гола. Есипов — дважды серебряный призер чемпионатов России.

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