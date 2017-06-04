В. Левченко покинет Таджикистан и будет помогать Тихонову в «Крыльях Советов»

Об этом сообщает сайт федерации футбола Таджикистана.

Левченко также покинул пост главного тренера клуба высшей лиги Таджикистана гиссарского «Баркчи». Специалист подтвердил, что переходит на работу в самарские «Крылья Советов» тренером по физподготовке.

Под руководством Виталия Левченко молодежная сборная Таджикистана, составленная из игроков не старше 19 лет, вошла восьмерку лучших команд чемпионата Азии-2016, который проходил в Бахрейне.