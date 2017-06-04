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4 июня 2017, 10:56 | Футбол: Первый дивизион | Вести.Ru

Дмитрий Аленичев станет тренером красноярского «Енисея»

Руководство футбольного клуба ФНЛ «Енисей» из Красноярска, кажется, определилось с заменой Андрею Тихонову, который покинул пост главного тренера команды и перебрался в самарские «Крылья Советов». Ему на смену прочат Дмитрия Аленичева.

Руководство футбольного клуба <span class=error>ФНЛ</span> Енисей из Красноярска кажется определилось с заменой Андрею <span class=error>Тихонову</span> который покинул пост главного тренера команды и перебрался в самарские Крылья Советов. Ему на смену прочат Дмитрия Аленичева. Увеличить
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Источник в клубе сообщает, что 44-летний специалист достиг принципиальной договоренности с сибирским клубом. Ранее Аленичев тренировал тульский «Арсенал» и московский «Спартак».

В минувшем первенстве Футбольной национальной лиги «Енисей» занял 3-е место, а по сумме стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе российского чемпионата уступил «Арсеналу» (2:1, 0:1).

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