Дмитрий Аленичев станет тренером красноярского «Енисея»
Руководство футбольного клуба ФНЛ «Енисей» из Красноярска, кажется, определилось с заменой Андрею Тихонову, который покинул пост главного тренера команды и перебрался в самарские «Крылья Советов». Ему на смену прочат Дмитрия Аленичева.
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Источник в клубе сообщает, что 44-летний специалист достиг принципиальной договоренности с сибирским клубом. Ранее Аленичев тренировал тульский «Арсенал» и московский «Спартак».
В минувшем первенстве Футбольной национальной лиги «Енисей» занял 3-е место, а по сумме стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе российского чемпионата уступил «Арсеналу» (2:1, 0:1).
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