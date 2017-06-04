Дмитрий Аленичев станет тренером красноярского «Енисея»

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Источник в клубе сообщает, что 44-летний специалист достиг принципиальной договоренности с сибирским клубом. Ранее Аленичев тренировал тульский «Арсенал» и московский «Спартак».

В минувшем первенстве Футбольной национальной лиги «Енисей» занял 3-е место, а по сумме стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе российского чемпионата уступил «Арсеналу» (2:1, 0:1).