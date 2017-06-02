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2 июня 2017, 20:19 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

«Енисей» рассматривает кандидатуры Аленичева и Талалаева

По информации «СЭ», красноярский «Енисей» рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды.

По информации СЭ красноярский Енисей рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды. Увеличить
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Место тренера красноярцев стало вакантным после того, как Андрей Тихонов по окончании контракта с клубом принял предложение самарских «Крыльев», вылетевших в этом году в ФНЛ.

Дмитрий Аленичев около года оставался без работы после отставки в «Спартаке», а Андрей Талалаев возглавляет «Тамбов» — команда по итогам прошлого сезона заняла пятое место в первом дивизионе.

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