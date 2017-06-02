Андрей Тихонов: «На сборе в Сербии будет работать новый тренерский штаб»

«Всегда было приятно играть за “Крылья”, а позже всегда с удовольствием приезжал в Самару. Поэтому долго не раздумывал, когда поступило предложение возглавить команду. Рад, что в Самаре меня не забыли. Понимаю, что от всех нас в этом сезоне ждут многого. Постараемся оправдать надежды болельщиков. Но надо понимать, что предстоит очень много работы, которая уже началась. Сейчас нужно определиться с игроками, которые поедут на первый сбор. Также ведутся переговоры с теми футболистами, у кого закончился контракт. Команда сейчас в долгу перед болельщиками и одна из главных задач — вернуть их доверие. Надеюсь, что самарские болельщики поддержат нашу команду и вернутся на трибуны», — сказал тренер КС.

«8 июня команда соберется в Москве и в течение двух дней пройдет медосмотр. Затем у нас запланирован зарубежный сбор в Сербии, где намечено шесть контрольных игр. Этот сбор продлится две недели, после чего вернемся в Россию и заключительный подготовительный этап проведем уже в Самаре. Насколько знаю, на клубной базе сейчас идет реконструкция, поэтому домашние тренировки будем проводить на полях “Металлурга”. По тренерскому штабу ясность наступит в ближайшее время. На сборе в Сербии будет работать уже новый тренерский штаб. Что касается состава команды, то я интересовался “Крыльями”, кого-то знаю лично. Со всеми переговорю в ближайшее время», — заявил Андрей Тихонов отвечая на вопросы официальному сайту.