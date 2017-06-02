Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29955175/
2 июня 2017, 10:30 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Чита» не будет участвовать в первенстве ФНЛ сезона-2017/18 из-за финансовых проблем

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. «Чита» не будет участвовать в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18 из-за отсутствия необходимой финансовой поддержки. Об этом ТАСС сообщил и. о. генерального директора клуба Алексей Тихоньких.

Клуб занял первое место в зоне Восток чемпионата Профессиональной футбольной лиги и заслужил право выступать в <span class=error>ФНЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Чита» заняла первое место в зоне «Восток» чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2016/17 и заслужила право выступать в ФНЛ.

«К большому сожалению, в первенстве ФНЛ мы участвовать не будем. Это связано с финансовой ситуацией, нам не удалось найти инвестора, который взял бы клуб на содержание. Для участия в ФНЛ нам нужно было порядка 170 миллионов рублей, для нашего края это очень большие деньги», — сказал Тихоньких.

«Я не могу уверенно сказать, что мы будем участвовать в чемпионате ПФЛ следующего сезона. Сейчас мы делаем все для того, чтобы сохранить клуб, сохранить команду. Терять единственный профессиональный футбольный клуб в Забайкалье нам бы не хотелось», — отметил собеседник ТАСС.

«Раньше зона “Восток” была одной из самых сильных во втором дивизионе. В ней участвовало по 16−20 команд. Нам остается надеяться на лучшее. На данный момент моя задача — предпринять все силы, чтобы сохранить команду в таком виде, чтобы на нее ходили болельщики, а также детскую школу», — сказал Тихоньких.

В связи с тем, что «Чита» отказалась от участия в первенстве ФНЛ, ее место, согласно регламенту лиги, может занять владивостокский «Луч-Энергия». В чемпионате ФНЛ сезона-2016/17 он финишировал на 16-м месте. Как ранее сообщил ТАСС президент ФНЛ Игорь Ефремов, окончательный состав участников чемпионата лиги следующего сезона будет утвержден 9 июня.

Чита
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
2 июня

Колобков: матчи Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге пройдут на самом высоком уровне

Черчесов: болельщики должны стать 12-м игроком сборной России на Кубке конфедераций

Россиянин Шлеменко за 25 секунд нокаутировал американца Хэлси на турнире M-1 Challenge