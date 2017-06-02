«Чита» не будет участвовать в первенстве ФНЛ сезона-2017/18 из-за финансовых проблем

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«Чита» заняла первое место в зоне «Восток» чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2016/17 и заслужила право выступать в ФНЛ.

«К большому сожалению, в первенстве ФНЛ мы участвовать не будем. Это связано с финансовой ситуацией, нам не удалось найти инвестора, который взял бы клуб на содержание. Для участия в ФНЛ нам нужно было порядка 170 миллионов рублей, для нашего края это очень большие деньги», — сказал Тихоньких.

«Я не могу уверенно сказать, что мы будем участвовать в чемпионате ПФЛ следующего сезона. Сейчас мы делаем все для того, чтобы сохранить клуб, сохранить команду. Терять единственный профессиональный футбольный клуб в Забайкалье нам бы не хотелось», — отметил собеседник ТАСС.

«Раньше зона “Восток” была одной из самых сильных во втором дивизионе. В ней участвовало по 16−20 команд. Нам остается надеяться на лучшее. На данный момент моя задача — предпринять все силы, чтобы сохранить команду в таком виде, чтобы на нее ходили болельщики, а также детскую школу», — сказал Тихоньких.

В связи с тем, что «Чита» отказалась от участия в первенстве ФНЛ, ее место, согласно регламенту лиги, может занять владивостокский «Луч-Энергия». В чемпионате ФНЛ сезона-2016/17 он финишировал на 16-м месте. Как ранее сообщил ТАСС президент ФНЛ Игорь Ефремов, окончательный состав участников чемпионата лиги следующего сезона будет утвержден 9 июня.