Фанаты «Факела» провели акцию протеста против спонсора ФНЛ и руководства лиги
Фанаты воронежского «Факела» на домашнем матче заключительного, 38-го тура Футбольной национальной лиги с «Волгарём» (0:1) выразили своё отношение к главному спонсору и руководству лиги.
При входе на арену «Центральный стадион профсоюзов», на которой состоялась встреча, появились картонки с зачёркнутой надписью названия
«Факел» по итогам минувшего сезона ФНЛ занял 10-е место в итоговой турнирной таблице.
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