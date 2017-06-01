Фанаты «Факела» провели акцию протеста против спонсора ФНЛ и руководства лиги

При входе на арену «Центральный стадион профсоюзов», на которой состоялась встреча, появились картонки с зачёркнутой надписью названия компании-титульного спонсора лиги ФНЛ, которой является букмекерская контора «Фонбет». Там же фанаты разместили изображение логотипа ФНЛ, на котором разместили надпись «Договорняк».

«Факел» по итогам минувшего сезона ФНЛ занял 10-е место в итоговой турнирной таблице.