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1 июня 2017, 19:38 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Фанаты «Факела» провели акцию протеста против спонсора ФНЛ и руководства лиги

Фанаты воронежского «Факела» на домашнем матче заключительного, 38-го тура Футбольной национальной лиги с «Волгарём» (0:1) выразили своё отношение к главному спонсору и руководству лиги.

При входе на арену «Центральный стадион профсоюзов», на которой состоялась встреча, появились картонки с зачёркнутой надписью названия компании-титульного спонсора лиги ФНЛ, которой является букмекерская контора «Фонбет». Там же фанаты разместили изображение логотипа ФНЛ, на котором разместили надпись «Договорняк».

«Факел» по итогам минувшего сезона ФНЛ занял 10-е место в итоговой турнирной таблице.

Факел
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