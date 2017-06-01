Темур Кецбая: Трудностей не боюсь! «Оренбург» должен вернуться в РФПЛ с первого места

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— Ваше назначение в «Оренбург» получилось внезапным. Расскажите, как решились на такой вариант?

— В жизни много неожиданностей, а если они приятные, то это здорово. Мне позвонил президент клуба, попросил приехать и пообщаться о возможной работе. Я согласился, обсудили все вопросы и ударили по рукам.

— Какая задача стоит перед вами?

— Вернуться в премьер-лигу. Сразу увидел это желание в глазах руководителей «Оренбурга». Теперь будем вместе идти к ее выполнению. Легко не будет, но команда имеет все возможности, чтобы успешно решить задачу. Желание клуба и мои цели совпали.

— Изменения в «Оренбурге» будут?

— Команда покинула элиту, поэтому понятно, что состав изменится. Но мы хотим сохранить костяк команды, это облегчит задачу по возвращению в РФПЛ. ФНЛ — большой чемпионат, здесь много клубов. Поэтому важно хорошо поработать, чтобы состав «Оренбурга» стал сильнее.

— На какой срок рассчитан ваш контракт?

— На один год. Если задача будет решена, то он будет продлен еще на год.

— Сколько дней вам понадобилось для ответа «да»?

— Два дня. Достаточно быстро, но медлить было нельзя. Новый сезон начнется меньше, чем через 40 дней. На подготовку остается не так много времени, поэтому терять драгоценные дни не стали. Важно, чтобы к старту чемпионата команда была сформирована на 70−80 процентов. Трансферное окно закрывается в конце августа, поэтому за лето успеем пригласить футболистов, если это потребуется.

— Кто будет вам помогать в «Оренбурге»?

— Есть люди, которые работают со мной. Еще обсудим с руководством имена и объявим.

— Видели раньше игру команды?

— Знаком с российским футболом, с удовольствием смотрю премьер-лигу. Удалось увидеть четыре матча «Оренбурга», представление о футболистах имею. Теперь предстоит более близкое знакомство.

— В ФНЛ более жесткий лимит на легионеров. Готовы к этому?

— Да. Только трое могут выходить на поле и еще двое сидят на замене. Будем смотреть, кто останется в команде, а кто уйдет. С этим нужно определяться как можно скорее.

— Вы работали на Кипре и в Греции, где расстояния крошечные. Теперь вас ждут многочасовые перелеты. Не пугает?

— Трудностей не боюсь! Главное, что в Оренбурге попробовали премьер-лигу на вкус и хотят вернуться в элиту. Клуб будет делать все возможное для этого, а тренеры и футболисты должны ответить взаимностью.

— В вашей карьере были чемпионские звания, выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Теперь же ждет первая лига.

— Вы правы, мне впервые в жизни придется работать на таком уровне. Ничего страшного. Я хочу побеждать и здесь, мы должны выиграть чемпионат! Наша цель не просто вернуться в премьер-лигу, а занять первое место.

— В какой футбол будет играть ваша команда?

— Рано об этом говорить. Конечно, хочется показывать атакующий футбол, но для начала надо познакомиться с ребятами, понять, на что они способны. Ведь главное — это результат. Будем играть в тот футбол, который позволит подняться в РФПЛ.

— Значит, бесшабашного грузинского футбола можем не увидеть?