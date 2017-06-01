Тихонов ушел из «Енисея» в «Крылья Советов»

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Ранее Тихонов возглавлял «Енисей», который в завершившемся сезоне ФНЛ занял третье место, но уступил тульскому «Арсеналу» в переходных матчах.

«Крылья Советов» под руководством Вадима Скрипченко заняли в РФПЛ 15-е место и вылетели в ФНЛ.