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1 июня 2017, 19:02 | Футбол: Первый дивизион | «Газета.Ру»

Тихонов ушел из «Енисея» в «Крылья Советов»

Специалист Андрей Тихонов станет главным тренером «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт самарского клуба.

Специалист Андрей Тихонов станет главным тренером Крыльев Советов сообщает официальный сайт самарского клуба. Увеличить
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Ранее Тихонов возглавлял «Енисей», который в завершившемся сезоне ФНЛ занял третье место, но уступил тульскому «Арсеналу» в переходных матчах.

«Крылья Советов» под руководством Вадима Скрипченко заняли в РФПЛ 15-е место и вылетели в ФНЛ.

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